Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 maggio 2024: le previsioni segno per segno

Per alcuni la settimana sta per concludersi nel migliore dei modi, ma sono tanti quelli che dovranno fare i conti con qualche grana dell’ultimo minuto. Ecco come prepararsi a tutto secondo l’oroscopo del 17 maggio di Paolo Fox.

Oroscopo Ariete: Ci sono diverse situazioni che abbracciano più ambiti della vostra vita che non vanno. Avete bisogno di mettere ordine, quindi, dovete affrontare di petto i problemi per risolverli. Marte nel segno ti dona una grande passionalità e una voglia d’amare che aumenteranno ancora il 23 del corrente mese, praticamente quando Venere tornerà ad essere attiva.

Oroscopo Toro: State vivendo una fase importante della vostra vita, dove dominano i cambiamenti che qualche volta possono diventare dei veri e propri stravolgimenti. Ad ogni modo, è necessario fare delle chiusure per far spazio a qualcosa di nuovo. A breve, sarete in grado di effettuare scelte importanti a lungo termine. Permangono ancora dei contenziosi aperti, ma questa seconda metà del mese di maggio vi consentirà di risolverli.

Oroscopo Gemelli: La fase che state attraversando vi vede un po’ scarico, privo di stimoli. Ma non è questo il momento di abbattervi, infatti, dovreste arrivare a fine mese positivi e ottimisti con una grande voglia di rimettervi in gioco. Questo stravolgimento del vostro mood sarà dovuto all’ingresso di Giove e Venere nel vostro segno; finalmente una vera svolta interessante per voi, ma attenzione, arriverete a seconda di quanto vorrete fare. Potrebbe essere l’occasione giusta per raggiungere obiettivi fino a poco tempo fa inimmaginabili.

Oroscopo Cancro: Non c’è dubbio che il mese di aprile sia stato per voi faticoso, mentre con l’arrivo di maggio avete acquisito un po’ più di tranquillità e di sicurezza. Il quadro astrale per il futuro è molto positivo, la vostra vita sarà un crescendo di emozioni e traguardi raggiunti e, ricordate, il 2025 si preannuncia un anno molto positivo. Al momento ci sono ancora degli ostacoli che con il passare dei giorni saranno superati più facilmente.

Oroscopo Leone: Siete un po’ sottotono e anche abbastanza pessimisti. Cercate nuovi stimoli e vedrete che comincerete ad avere più speranza nel futuro. Con il passare dei giorni la negatività tenderà a sciogliersi come il ghiaccio, mentre voi inizierete a stare meglio. Critica la situazione in amore, dovete agire con grande cautela fino al 23 maggio, quando potrete osare di più. Dovete arrivare a giugno con le idee chiare su ciò che volete fare e realizzare su tutti i fronti.

Oroscopo Vergine: Le stelle sono positive per voi, è il caso di mettersi in moto, ovvero di iniziare e programmare il prossimo autunno, pensare a nuovi progetti su cui lavorare. D’altronde è risaputo, l’audacia non deve mai venire meno quando il quadro astrale è favorevole. In questa fase vi verrà facile anche affrontare dei cambiamenti, seppur drastici a volte, o chiudere alcuni rapporti personali e professionali che vi stanno logorando nello spirito.

Oroscopo Bilancia: Quando si pensa troppo al passato, è come portare un macigno sullo stomaco. Dovete metterci del vostro per concentravi sul presente e automaticamente per pensare a un futuro roseo. Se riuscirete in questo intento, maggio può essere un trampolino di lancio, una fase di recupero importante. Tra il 28 e il 30 del mese potrai ricevere una buona notizia, una riposta positiva, una conferma. Ma la fine del mese riserverà altre cose belle, predisponetevi ad accoglierle.

Oroscopo Scorpione: Solitamente siete vendicativi e soprattutto non le mandate a dire a chi vuole ostacolarvi o mettervi in difficoltà. Nonostante ciò, non dovete cedere alle provocazioni. Non è il momento di compiere scelte affrettate o gettare tutto all’aria per stanchezza. Anche se è vero che le ultime settimane sono state alquanto faticose, manca poco alla vostra liberazione. Alla fine del mese di maggio, andranno via anche le opposizioni dei pianeti.

Oroscopo Sagittario: La Luna in dissonanza non aiuta: ostacoli, ritardi e tensione sul vostro percorso, ma dovete tenere duro. Avete molte cose da fare, tanto da farvi diventare negativi, ma non potete abbattervi, anche se vedete che si contano sulle dita di una mano le persone disposte a darvi una mano. Siate tranquilli, pensando che Paolo Fox vi dice che il peggio passerà a brevissimo termine. Infatti, questo weekend vi farà ritrovare più tranquillità e serenità.

Oroscopo Capricorno: Anche per questa giornata c’è un allineamento di pianeti a voi favorevole. Con codesta situazione non si può stare fermi a guardare la fortuna che passa e voi fermi in contemplazione, dovete agire senza indugi! Dedicatevi a progetti a lungo termine, ad assecondare le vostre ispirazioni, a mettere in campo la creatività per nuove idee di successo. In amore sono favoriti i nuovi incontri ma anche i riavvicinamenti.

Oroscopo Acquario: Non è buon periodo per voi, la tensione è ancora alta, e trova terreno fertile in famiglia e in amore. Vi sentite incompresi, nessuno percepisce la stanchezza accumulata, la voglia di fare cose nuove, il bisogno di avere nuovi stimoli. Vorresti mandare tutto e tutti a quel paese, ma il consiglio di Paolo Fox è di attendere la fine di maggio, quando le opposizioni planetarie lasceranno il campo a stelle più favorevoli.

Oroscopo Pesci: La Luna in opposizione vi fa diventare molto irascibili e impazienti. Non sarà facile avere a che fare con voi in questo momento. Purtroppo le previsioni non sono buone, infatti, più vi avvicinerete alla fine del mese e più diventerete insofferenti. Siete presi dalla frenesia di prendere decisioni impulsive e definitive. Novità di lavoro per i liberi professionisti. Nuovi dubbi in amore. Potresti accusare un malessere interiore se non trovi almeno una persona per te importante che ti appoggi.