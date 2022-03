Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 17 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: I nuovi incontri potrebbero riservare belle sorprese in amore. State attenti domani, ci potrebbero essere dei disagi. La giornata è interessante sul versante lavorativo, specie per i nuovi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Finalmente la Luna torna favorevole in amore. Approfittatene per sistemare un po’ la situazione, però fatelo nel pomeriggio. Questo è il periodo migliore per il lavoro: mettetevi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Fate attenzione in amore oggi! Sarete messi alla prova, anche nelle relazioni più forti. Sono giorni buoni per discutere di lavoro questi, ma ciò che è più importante rimandatelo al 19.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Siete un po’ polemici oggi e questo non fa bene alle relazioni. Sul lavoro se ci sono situazioni complesse e lunghe oppure cause legali potrebbero comparire delle soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Siate prudenti nelle nuove relazioni. In arrivo qualcosa di bello nel fine settimana. Tenete alta l’allerta sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se siete single non fatevi tentare da relazioni occasionali. Sul lavoro avete bisogno di tempo per questioni burocratiche.