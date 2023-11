Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 novembre 2023: le previsioni segno per segno

Il nuovo oroscopo del 17 novembre ci svela in anteprima, secondo le previsioni astrali di Paolo Fox, come andrà la giornata di venerdì, preludio del weekend. Vediamo allora come si evolveranno le cose segno per segno.

Oroscopo Ariete Paolo Fox: La Luna dissonante potrebbe causare qualche piccolo grattacapo dal punto di vista fisico, ma per il resto vi trovate in una situazione astrologica molto favorevole che potrebbe regalarvi una bella soddisfazione entro la fine della settimana. Avete stelle molto utili soprattutto se vi state preparando ad un esame o dovete superare una prova importante. Restano ancora le incomprensioni in amore, forse vi state concentrando troppo sui vostri problemi quotidiani e sui vostri affari e state riservando poco tempo e poche attenzioni al vostro partner.

Oroscopo Toro Paolo Fox: Non è facile mantenere il controllo e la lucidità in questa fase della vostra vita anche perché non mancano quelle persone che stanno mettendo a dura prova la vostra pazienza cercando di provocarvi o di pungolarvi. Dovrete cercare di agire con maturità e saggezza, evitando reazioni impulsive. L’errore che commettete spesso è quello di mantenere nel tempo alcuni rapporti che possono rivelarsi inutili se non dannosi. A volte bisogna dare un taglio netto al passato per evitare guai o complicazioni. Dovrete fare un po’ di attenzione nella gestione di proprietà e dei soldi.

Oroscopo Gemelli Paolo Fox: L’inizio della settimana è stato un po’ sotto pressione. È vero che voi amate riempire la vostra vita di impegni e di cose da fare, ma è altrettanto vero che ogni tanto bisognerebbe fermarsi anche per riposare un po’ e prendersi qualche momento di riflessione. Dovrete cercare di trovare un po’ di spazio anche per i sentimenti, soprattutto se vivete nell’ambito di un rapporto che si trascina da tempo. Cercate di evitare di lasciare il certo per l’incerto, anche perché potreste avere qualche brutta sorpresa.

Oroscopo Cancro Paolo Fox: La Luna in opposizione potrebbe essere causa di agitazione e di confusione. Il fatto di essere poco razionali e molto istintivi vi porta ad essere un po’ caotici nella gestione del rapporto con il vostro partner. Secondo l’oroscopo del giorno dovreste cercare di coltivarle di più le relazioni anzichè metterle alla prova con gesti che rasentano l’infantilismo. Anche nel lavoro, la vostra impulsività e questa fase di forte agitazione potrebbe causare qualche intoppo o qualche discussione di troppo.