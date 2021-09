Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: La Luna è favorevole e Venere non è più contraria, quindi buone notizie per l’amore anche se c’è ancora un po’ di nervosismo. Sul lavoro, bisogna risolvere un problema che ti sta dando del filo da torcere: cerca di fare tutto con calma, soprattutto se ci sono questioni legali in sospeso!

Toro: Non riesci a tollerare nulla, ma in amore bisogna essere paziente. Sul lavoro, cerca di riflettere prima di fare qualsiasi fatto. La fretta non porta da nessuna parte!

Gemelli: La Luna è dalla tua parte e hai modo ora di recuperare un rapporto che avevi interrotto. Sul lavoro, cerca di evitare le discussioni, anche se non sarà sempre così facile!

Cancro: La Luna non è più in opposizione e quella di domenica sarà una giornata ottima per lasciarsi andare alle emozioni. Sul lavoro, cerca di analizzare con cautela le nuove collaborazione: non impegnarti se sai di non riuscire a portare a termine qualcosa!

Leone: In amore ci sono dei dubbi, meglio evitare polemiche e conflitti. Sul lavoro, potrebbe esserci un piccolo imprevisto: mantieni la calma, meglio non arrabbiarsi!

Vergine: La giornata promette bene in amore, c’è molta più passione. Sul lavoro, bisogna recuperare dal punto di vista del denaro, meglio gestire bene tutte le spese, senza sperperare!

Bilancia: Luna, Giove e Saturno sono dalla tua parte, ma in amore meglio pensare prima di parlare. Sul lavoro, un incontro potrebbe rivelarsi decisivo, ma se c’è qualcosa che non va, meglio chiarire adesso, dire come la pensi!

Scorpione: Giornata che parte sottotono per i sentimenti, fai solo quello che pensi sia davvero giusto per te. Sul lavoro, oggi non sarai paziente!

Sagittario: Lasciati andare all’amore e alle belle emozioni, oggi è la giornata giusta. Sul lavoro, cerca di muoverti ora se devi prendere una decisione, fare una scelta!

Capricorno: Fine settimana intrigante per i sentimenti, forza. Sul lavoro, meglio essere positivi: tra l’altro, domenica la giornata sarà fondamentale per riflettere sulla tua occupazione!

Acquario: Giornata un po’ controversa per i sentimenti, ma prima del 7 ottobre ti conviene chiarire ogni cosa. Sul lavoro, stai portando avanti sempre le stesse cose, c’è un po’ di monotonia!

Pesci: Chi ha chiuso una storia d’amore non dovrebbe ritornare sul passato. Anzi. Sarebbe meglio voltare pagina. Sul lavoro, ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma entro la fine dell’anno dovrai prendere una decisione. E sarà quella giusta, non temere!

