Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 aprile 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 18 aprile 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: oggi fai attenzione alle polemiche di troppo, potresti avere qualche discussione in famiglia. Buone notizie in arrivo perché in questi giorni potresti ricevere delle ottime proposte lavorative. Ultimamente sei molto nervoso, ma comunque hai sempre tanta voglia di fare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: oggi se qualcosa non funziona, alla fine l’avrai vinta tu! Ci saranno delle piccole tensioni che supererai con un sorriso. Questo è il momento giusto per portare avanti le tue idee sul lavoro grazie a Giove che tra poco sarà dalla tua parte. Tieni sotto controllo la gola perché un tuo punto debole.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: hai molta paura e questo ti porta a decidere lentamente sulle questioni di cuore. Adesso puoi fare ciò che credi. Sei molto determinato e tranquillo, ma negli ultimi due giorni hai speso troppi soldi, cerca di risparmiare un po’. Non fare passi falsi sul lavoro. Non rovinare l’appetito con piccoli assaggini che fanno solo male allo stomaco.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: una persona del tuo passato potrebbe tornare a cercarti, fai attenzione perché ti ha già fatto disperare abbastanza. Tutto quello che nasce in questi giorni potrebbe diventare qualcosa d’importante. Ultimamente hai speso molti soldi, ma non disperare perché a fine mese potrebbero tornare. Potresti avere delle eruzioni cutanee a causa dello stress.