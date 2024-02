Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 febbraio 2024: le previsioni segno per segno

Cosa ci aspetta per oggi, 18 febbraio 2024, secondo le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di oggi di Paolo Fox. Ecco le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per amore, fortuna, lavoro, salute.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, la Luna ha un ottimo aspetto nella giornata di oggi, 18 febbraio. Inizierete un periodo entusiasmante sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale

Toro

Oggi sarete più nervosi del solito e comincerete a sentirvi irritabili. Purtroppo, è probabile che nella seconda metà di febbraio siate molto più impazienti che nella prima, a causa degli aspetti opposti di molti pianeti. Fate valere le vostre ragioni, ma fate attenzione a ciò che dite.

Gemelli

Oggi la Luna transiterà nel vostro segno. Siete desiderosi di nuovi stimoli nella vostra vita, di recuperare l’amore e di risvegliare emozioni sopite. Con Venere in buon aspetto, questo sarà possibile.

Cancro

La musica è cambiata! Gennaio è stato un mese molto difficile, con molte opposizioni da parte dei pianeti. Ma ora il cielo è completamente cambiato. Finché dimenticherete il passato, potrete riprendere in mano le redini della vostra vita.

Leone

Sentite crescere dentro di voi la voglia di provare cose nuove e il desiderio di adrenalina che solo la vittoria può darvi, ma siate attenti in questo periodo dell’anno. Potrete iniziare a pianificare le vostre prossime mosse a giugno, quando le stelle volgeranno al meglio.

Vergine

Come prevede l’oroscopo di Paolo Fox, oggi dovreste riposare un po’. Nei prossimi giorni dovrete rallentare e iniziare a capire cosa dovete fare in futuro. Non mettete da parte l’amore.

Bilancia

D’ora in poi avrete stelle così forti che potrete abbandonare ogni cautela e parlare più liberamente in amore. Troverete finalmente la brillantezza, l’energia e il coraggio per affrontare chi cerca di opporsi a voi. Sta per iniziare una bella ripresa

Scorpione

In amore si preannunciano quindici giorni speciali. Se la vostra relazione è solida, non c’è nulla da temere. Rapporti conflittuali e storie poco convincenti potrebbero scuotere le cose. La cautela è d’obbligo. Se vi siete lasciati da poco, non cercate una nuova relazione.

Sagittario

Molti pianeti importanti saranno di nuovo attivi oggi, 18 febbraio. Le opportunità potrebbero bussare alla vostra porta in qualsiasi momento, ma dovete essere pronti a coglierle. Vi aspettano settimane incredibilmente intriganti di flirt, avventure e colpi di fulmine.

Capricorno

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, oggi sarete piuttosto calmi e rilassati. In questo periodo avete molti pensieri per la testa e farete fatica a portare a termine tutto. Non sforzatevi troppo.

Acquario

Il fine settimana si concluderà con una nota positiva. Anche la Luna ha un ottimo aspetto oggi e se siete disposti a mettervi in gioco, vivrete delle emozioni speciali. Il cielo è favorevole al romanticismo, alle nuove amicizie e agli incontri.

Pesci

Oggi, 18 febbraio, siate cauti in amore e non dite troppe parole, a meno che non vogliate litigare con qualcuno. Questo è il momento della svolta. Infatti, con l’avvicinarsi di marzo, entrerete a far parte della schiera dei segni zodiacali favoriti. Da lunedì potrete recuperare fisicamente.