Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: In tante coppie, bisogna evitare discussioni, soprattutto in questo periodo. Se invece avete apportato dei cambiamenti a lavoro, dovrete ricominciare da zero.

Toro: Le polemiche vanno superate, soprattutto nei rapporti stabili. Sul lavoro, soprattutto se hai un lavoro dipendente, hai molta voglia di cambiamento.

Gemelli: La mattinata è molto pesante per i rapporti, ma nel pomeriggio migliora. Anche sul lavoro ci sarà qualche problema al mattino, per poi recuperare nel pomeriggio.

Cancro: Il lavoro ti ruba molta energia, e sembra che tu abbia poco tempo per le relazioni. Tuttavia, devi cercare di bilanciare le due cose.