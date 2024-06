Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 giugno 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, martedì 18 giugno. Comunque vada, come consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Ariete (21 marzo - 19 aprile)

Qualcuno avrà qualcosa da riidire nei vostri confronti e questo vi sta facendo innervosire. Nei rapporti con fratelli o altri parenti, c'è stata qualche frizione di recente che vi ha messo di cattivo umore. Anche per questa ragione tendete a svegliarvi un po' stanchi e contrariati. Ci saranno anche dei ritardi e delle perplessità che potrebbero frenare i vostri piani. Una giornata così va sempre presa con le pinze pensando però che inciderà poco sul vostro futuro. Cercate di programmare qualche evento importante magari per il mese di luglio. Vi servirà per recuperare un po' l'ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Toro (20 aprile - 20 maggio)

Venere è tornata favorevole portando con sè nuove soluzioni a vecchi problemi che vi tediano da qualche mese a questa parte. Adesso siete più fiduciosi nei confronti del futuro rispetto a qualche mese fa. La seconda parte di giugno sarà fertile per l'amore e per le amicizie. Potreste anche organizzare un bell'evento in compagnia di quelle persone che rappresentano per voi un vero e proprio punto di riferimento. Cercate di non dire di no se qualcuno vi invita ad una festa.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Gemelli (21 maggio - 21 giugno)

Questo è un oroscopo di grande valore soprattutto per quelle persone che hanno dei progetti in ballo da portare avanti. In questo momento siete molto concentrati sui vostri progetti e su quelle cose che per voi rappresentano il vostro futuro. In amore, anche dopo una separazione ci sarà modo di ripartire e di rimettervi in gioco con uno spirito più costruttivo. Sul piano fisico ci sarà molto da recuperare anche perchè provenite da un periodo in cui non sono mancati gli acciacchi.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Cancro (22 giugno - 22 luglio)

Con Mercurio e Venere nel segno questo non potrà che essere per voi un periodo molto valido sotto tanti punti di vista. Chi sta aspettando una risposta per una questione legata ad accordi o a contratti, potrebbe riceverla molto presto. Secondo l'Oroscopo del giorno, questo sarà un periodo di rilancio soprattutto per chi svolge la libera professione. Anche chi ha avuto qualche problema nel rapporto di coppia, adesso potrà riuscire a trovare delle soluzioni più immediate ed efficaci per ritrovare l'intesa.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Leone (23 luglio - 23 agosto)

State rimettendo in discussione molte cose nella vostra vita. Ci sono delle collaborazioni che non vi vanno più a genio forse perchè qualcuno non si è dimostrato leale con voi. Ci sono anche delle questioni ancora irrisolte nel vostro rapporto di coppia che vi hanno dato molto fastidio. Tuttavia il vostro cielo, soprattutto nell'ultima parte di giugno, sarà decisamente molto più comprensivo e molto più propositivo sotto tanti punti di vista. Se all'inizio dell'anno c'è stato qualche dispiacere che vi ha dato molto fastidio, nella seconda parte dell'anno ci sarà modo di compensare.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Vergine (24 agosto - 22 settembre)

Alcune problematiche che si sono sviluppate all'inizio del mese vi hanno portato a ripensare o rivalutare tante cose. Se non siete stati bene all'interno di un gruppo, adesso ci sarà modo di prendere una decisione definitiva. Qualcuno potrebbe pensare di mollare, mentre altri potrebbero cercare dei chiarimenti definitivi per sciogliere ogni ambiguità. Secondo l'Oroscopo del giorno, tra giorno 25 e giorno 26 potrebbe accadere qualcosa che potrebbe consentirvi di svoltare. Potrebbe trattarsi di un incontro con una che vi spalancherà le porte verso nuove opportunità.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Bilancia (23 settembre - 22 ottobre)

Se in passato ci sono state problematiche riguardanti il lavoro o la famiglia, in questa seconda parte del mese di giugno potrebbero tornare a riaffacciarsi. Ci sono delle questioni economiche che riguardano il vostro patrimonio o la gestione dei soldi che vi stanno causando qualche piccolo grattacapo. Tutto questo non dovrà atterrirvi, anzi dovrebbe essere il grimaldello per porre fine ad alcune situazioni che si trascinano da tempo e che volete assolutamente risolvere ma non avete ancora trovato il tempo o il modo per farlo.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Scorpione (23 ottobre - 21 novembre)

Da giovedì avrete ben quattro pianeti a vostro supporto. Si tratta di una congiuntura astrologica che vi aiuterà a risolvere alcune problematiche che si trascinano da tempo e che potrebbero riguardare l'amore o il lavoro. Secondo l'Oroscopo del giorno, chi vorrà rinnovare un accordo avrà parecchie frecce al proprio arco. Entro la fine di giugno ci sarà una ripartenza con Saturno attivo che vi aiuterà a ritrovare il giusto spirito per affrontare le battaglie che vi attendono e vincerle di conseguenza.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Sagittario (22 novembre - 21 dicembre)

State uscendo finalmente da una fase complessa contrassegnata da tanti pianeti contrari che vi hanno causato problemi di compatibilità con gli altri. In genere, le opinioni altrui non vi interessano tanto. Siete abili a tirare dritti per la vostra strada nonostante tutto e tutti. Venere non è più opposta e questo favorirà soprattutto quelle coppie che ultimamente hanno litigato molto. Adesso vi sentite più liberi di amare e di fare ciò che volete senza alcuna costrizione e senza l'assillo di qualche ostacolo che si frappone fra voi e la vostra felicità. Approfittatene anche per organizzare qualcosa di interessante per questa calda estate.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Capricorno (22 dicembre - 19 gennaio)

Luglio sarà un mese cruciale per tutti i Capricorno che vogliono rimettersi in gioco. In questa fase caratterizzata da alcune opposizioni astrologiche, state faticando a ritrovare la retta via. Si tratta solo di una fase transitoria che si risolverà a breve. Ancora per una decina di giorni, avrete le idee un po' annebbiate e confuse. Non è questo il periodo giusto per prendere delle decisioni importanti. Se ci sono scelte cruciali da fare, sarà meglio prendervi il vostro tempo evitando le pressioni di chi vorrebbe che decideste subito.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Acquario (20 gennaio - 19 febbraio)

State cercando di portare avanti soluzioni sicure e comprovate, forse perchè non avete più voglia di rischiare. Secondo le stelle, dovreste contare di più sulle vostre capacità e sul vostro talento, magari mettendo da parte quelle persone che criticano sempre le vostre scelte facendole apparire sbagliate. Attenti a qualche spesa per la casa che potrebbe mettere seriamente a rischio i vostri bilanci. Ci saranno discussioni in famiglia su come spendere i soldi e su come investirli. Evitate brusche reazioni che potrebbero peggiorare la situazione.

Oroscopo Paolo Fox 18 giugno 2024: Pesci (20 febbraio - 20 marzo)

Con Venere, Mercurio e Marte in ottimo aspetto, non vi riuscirà difficile risalire la china in questa seconda parte di giugno. Anche se provenite da un periodo piuttosto stancante e stressante, adesso avete sicuramente le idee più chiare su cosa volete fare in futuro. Adesso è più facile rinnovare un accordo o trovare una quadra soprattutto se lavorate in equipe. Secondo l'Oroscopo del giorno, con questa Venere intrigante sarà difficile non innamorarsi. Se avete conosciuto da poco una persona che vi interessa, cercate di essere voi a fare il primo passo e non siate timorosi.