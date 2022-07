Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Luglio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 18 luglio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore devi fare chiarezza, se qualcosa non ti sta bene forse ti toccherà cercare altrove. Sul lavoro, hai tante cose da organizzare, ma presto arriveranno le soddisfazioni!

Oroscopo Paolo Fox Toro: La Luna dal 21 sarà dalla tua parte, quindi sono favoriti gli incontri, soprattutto nella giornata di giovedì. Sul lavoro, un progetto sta per partire: ma occhio ai soldi, bisogna essere parsimoniosi!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La mattinata parte sottotono, ma nel pomeriggio l’amore recupera. Sul lavoro, riconferme in arrivo: non mollare!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La mattinata sarà migliore, chi ha vissuto una crisi in amore ora può ripartire. Sul lavoro, cerca di mantenere la calma e di ascoltare tutte le proposte, soprattutto quelle che arrivano dagli amici!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore ci sono ancora un po’ di problemi legati al passato, ma il periodo promette bene per i nuovi incontri. Sul lavoro, sei molto indaffarato: forse hai bisogno di soldi per far partire un progetto?