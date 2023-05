Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 18 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: anche se ultimamente hai i nervi a mille, dovresti cercare di mantenere la calma, ricorda che non tutte le persone sono disposte a sopportare il tuo cattivo umore. Se sei single, dovresti frequentare posti nuovi, magari la persona giusta è proprio dietro l’angolo, non si sa mai! Buone notizie sul lavoro perché finalmente ogni cosa è tornata al proprio posto. Cerca di riposarti di più, ne hai davvero bisogno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: stai vivendo un momento molto interessante ricco di tante belle novità, in fondo te lo meriti e potresti fare anche delle scelte molto importanti. Sul lavoro sei sempre molto attento e disponibile, vedrai che presto sarai ripagato per questo. Cerca di concederti un po’ relax, altrimenti lo stress prenderà il sopravvento.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: se sei single, potresti incontrare una persona molto interessante nel week end, fatti trovare pronto e metti da parte il nervosismo che ha caratterizzato gli ultimi giorni. Sul lavoro potresti essere coinvolto in un progetto di gruppo, anche se non ami molto queste cose, evita polemiche inutili. A fine giornata sarai molto stanco, quindi cerca di riposare.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: forse oggi potresti prendere una decisione molto importante che riguarda il tuo partner, pensaci bene perché dopo non potrai più tornare indietro, in fondo non tutti i mali vengono per nuocere e potresti sentirti anche meglio. Sul lavoro continua così, stai raccogliendo i frutti del tuo impegno. Anche fisicamente ti senti molto bene.