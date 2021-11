Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Abbiate pazienza in amore, specie se ci sono due storie in ballo. Sul lavoro, anche se sembra che tutto sia contro di voi, non vi rassegnate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attenti a quel che dite in amore, oggi siete un po’ nervosi. Sul lavoro valutate bene le situazioni prima di concludere un affare.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potreste venir innervositi da una persona. Anche sul lavoro si prevedono scontri, specie con chi è poco disponibile.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Venere è ancora in opposizione, ma la situazione amorosa migliore. Sul lavoro potrebbe arrivare una buona risposta, ma dipende da ciò che avete seminato in passato.

Oroscopo Paolo Fox Leone: La Luna è ancora storta in amore e prendete tutto un po’ troppo di petto. Calma sul lavoro, ascoltate le nuove proposte e attenti a ciò che dite.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: La Luna è nel vostro segno, valutate se fare una dichiarazione d’amore. Sul lavoro finalmente arrivano i frutti dell’impegno passato.