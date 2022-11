Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Novembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 18 novembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore basta sprecare tempo, devi andare avanti e avvicinarti a persone che vorrebbero stare con te. Sul lavoro, le opportunità ci sono, ma occhio alle insicurezze: devi andare avanti!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore c’è qualche difficoltà, ma se è finito un rapporto devi andare avanti e guardare al futuro. Sul lavoro, occhio alle discussioni: meglio mantenere la calma!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore hai bisogno di evadere un po’, sei stanco della solita routine. Sul lavoro, cerca di trovare un accordo, anche se con i nati sotto il segno del Cancro, Ariete o Capricorno sarà difficile!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene l’amore, soprattutto nelle prossime settimane. Sul lavoro, le occasioni ci sono: è arrivato il momento, quindi, di ripartire. Con energia!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Bene l’amore, nel weekend potresti fare una bella scoperta. Sul lavoro, fai attenzione alla questione finanziaria: hai veramente tanti pensieri e molte responsabilità!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Qualcuno busserà alla tua porta, ma tu devi fare una selezione in amore e dedicare il tuo tempo solo a chi merita. Sul lavoro, un po’ di dubbi: sei disorganizzato in questa seconda parte del mese!

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Conferme in amore, c’è addirittura chi sta pensando a un matrimonio o una convivenza. Sul lavoro, la fortuna è dalla tua parte: sii sempre cauto e intelligente. Insomma, ponderano!

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Bene gli incontri in amore, lasciati andare. Sul lavoro, i commercianti ora inizieranno a guadagnare di più!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: La Luna è contraria, quindi in amore attenzione perché potrebbero esserci piccoli disagi. Sul lavoro, devi fare chiarezza nella questione legale!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: La Luna è dalla tua parte, quindi in amore devi andare avanti senza pensare al passato. Sul lavoro, bene gli accordi: il Sole è con te!

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Non hai più paura di niente in amore, anzi le separazioni sono viste quasi come una liberazione. Sul lavoro, approfitta di questo momento per parlare di progetti importanti!

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Venerdì strano e ambiguo per i sentimenti, devi fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, meglio evitare le discussioni: occhio perché nel weekend ci saranno un po’ di dubbi!

