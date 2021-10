Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi la Luna entra nel tuo segno zodiacale, approfittane per fare nuovi incontri. A lavoro hai voglia di fare qualcosa di nuovo. Finalmente per chi ha un lavoro da libero professionista le occasioni stanno per arrivare.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore il 21 la Luna sarà nel tuo segno, saranno giornate interessanti in preparazione di momenti piacevoli. A lavoro devi portare avanti i tuoi progetti. Anche se si possono prospettare diversi cambiamenti.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore mattinata sottotono, le tensioni della domenica si fanno ancora sentire. A lavoro non è il caso di sottovalutare incontri e proposte nuovi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il pomeriggio è un po’ sottotono, cerca di non far tornare alla luce i problemi nati agli inizi del mese. A lavoro hai voglia di cambiare aria e anche di provare nuovi percorsi, chi pensa che tu sia un abitudinario si sbaglia.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore in questo lunedì la Luna torna favorevole, riceverai telefonate che ti scalderanno il cuore. A lavoro è il momento di superare le tensioni e soprattutto di guardare al futuro con grande interesse. Non è l’anno giusto, però, per spendere troppi soldi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la mattinata è sottotono, in miglioramento nel tardo pomeriggio. A lavoro le persone che vogliono portare avanti un progetto troveranno pane per i propri denti.