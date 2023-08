Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 19 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

Questo fine settimana l’Ariete potrà trovare soddisfazione soprattutto sul piano lavorativo. Sul fronte romantico, invece, ci saranno disordini per le coppie. Dimostrerete il vostro coraggio sul fronte degli affari. I vostri sforzi sinceri per rafforzare i legami familiari daranno buoni risultati.

Toro

I single potrebbero trovare una nuova storia da raccontare con un incontro inaspettato in un luogo lontano dal loro ambiente abituale. Le coppie possono correre il rischio di rompere a causa di un ex amante. Mantenere una dieta equilibrata e uno stile di vita attivo può mantenervi in salute.

Gemelli

Alcuni single passeranno il tempo con una storia d’amore impossibile nel fine settimana e si leccheranno le ferite. Sabato e domenica non sono giornate difficili per le coppie e le persone motivate faranno progetti per il futuro. Portate la famiglia in un parco divertimenti per una vacanza divertente.

Cancro

I single potrebbero avere difficoltà a trovare l’amore sabato e domenica. I single preferiranno stare con gli amici piuttosto che impegnarsi con qualcuno.