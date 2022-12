Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 19 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: su con il morale, il vostro carisma si rivelerà fondamentale per il prossimo anno in amore. Il lavoro procede alla grande, ma avete bisogno di una meritata pausa.

Oroscopo Paolo Fox Toro: l’amore e i sentimenti sono il tarlo di questi ultimi tempi per voi, non demordete. Una svolta professionale tarda ad arrivare, abbiate pazienza e non strafate.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: l’amore è nelle vostre corde, ma avete paura di lanciarvi. I colleghi sul lavoro vi stimano e vi rispettano, fanno affidamento su di voi, non deludeteli.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: qualcosa non va con il partner, forse dovreste concedervi qualche riflessione in più. Per i professionisti indipendenti la chiusura dell’anno è sempre un problema e le vacanze a rischio.

Oroscopo Paolo Fox Leone: mancate di slancio, cercate di avere più coraggio e fiducia nei vostri sentimenti. Il lavoro vi stressa, ma sapete reggere l’urto.