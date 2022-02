Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, sabato 19 Febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Oggi la Luna è opposta e ciò potrebbe generare fastidi e stanchezze. Sul lavoro state attenti dal punto di vista economico, specie se ci sono state delle difficoltà di recente, non fate il passo più lungo della gamba.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo fine settimana potreste fare un ottimo incontro amoroso, non sottovalutatelo. Sul lavoro potreste riprendere un progetto, ma Mercurio è in dissonanza e mette in guardia sulle questioni di soldi almeno fino al 10 marzo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Buono l’amore in questo fine settimana: state vicini alle persone che vi piacciono. E’ il momento giusto per fare delle scelte in vista del futuro, coltivate perciò contatti e affari.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: State attenti in amore, dosate le parole per evitare di riportare a galla discrepanze. Sul lavoro non sottovalutate proposte che invitano al cambiamento.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Attenzione alla noia in amore, le storie che sono nate da un po’ potrebbero essere messe alla prova dalla routine. Buone intuizioni sul lavoro però forse dovete liberarvi di un peso.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se avete avuto molti problemi con il partner questo è il momento buono per cercare di risolvere. Sul lavoro dovete pensare a cambiamenti in positivo, potrebbe arrivare qualcosa anche questa settimana.