Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in amore piccoli screzi in vista durante la giornata di oggi, cercate di non esagerare troppo. Periodo conflittuale anche sul lavoro, fate attenzione ai rapporti con Bilancia e Cancro.

Oroscopo Paolo Fox Toro: cercate di non esasperare i rapporti amorosi che sono già in parte conflittuali, oggi sarebbe troppo pesante da sopportare. Sul lavoro è necessario un cambiamento o una trasformazione radicale.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: riappacificazioni in vista per la coppie meno felici, ma non si escludono nuovi amore nella settimana. Sul lavoro potreste essere indecisi su qualcosa, prendetevi del tempo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: fate ben attenzione a non rievocare fantasmi del passato, soprattutto non desiderate persone che non sono alla vostra portata. Grandi opportunità sul lavoro, invece, fatevi avanti senza timore.

Oroscopo Paolo Fox Leone: entro la fine del mese dovrete sistemare necessariamente quello che non va in amore e nella famiglia. Sul lavoro molti problemi, ma basta un minimo di cautela per superare tutto.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: l’amore recupera finalmente spazio nelle vostre vite, soprattutto in vista del fine settimana. Per chi ha lavorato bene in passato, i frutti stanno per diventare molto maturi.