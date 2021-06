Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: C’è stanchezza nell’aria e le coppie che hanno iniziato il mese discutendo dovrebbero evitare altre polemiche. Sul lavoro, oggi meglio non agire d’istinto!

Toro: Se sei single e sei alla ricerca dell’amore guardati attorno. Sul lavoro, chi lavora in gruppo o fa sempre le stesse cose vorrebbe cambiare, ma Saturno e Uranio sono contrari: meglio non fare passi falsi!

Gemelli: Weekend positivo per i sentimenti, hai voglia di lasciarti andare all’amore. Sul lavoro, la Luna è in buon aspetto, ma le spese non mancano!

Cancro: C’è del nervosismo nell’aria, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, c’è chi ha idee lontane dalle tue: prova a interagire con loro senza creare polemiche!