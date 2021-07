Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: In amore sei piuttosto risoluto, il buon aspetto di Venere ti rafforza. Sul lavoro questa giornata parte bene, in arrivo novità o contatti interessanti.

Toro: Mantieni la calma e conta fino a dieci prima di dire ciò che pensi, la giornata è piuttosto nervosa. Sul lavoro hai voglia di fare cose nuove ma devi stare attento alle finanze.

Gemelli: Discussioni nell’aria ma con un pò di buona volontà tutto andrà per il verso giusto. Sul lavoro è una buona giornata, questo periodo promette bene. Concentrati sulle cose che ti piacciono di più.

Cancro: Non pensare al passato, cerca di voltare pagina! Sul lavoro puoi cominciare a fare progetti in vista dell’autunno, soddisfazioni in arrivo!

Leone: In amore puoi portare avanti con successi i nuovi progetti mentre sul lavoro è consigliabile non fare il passo più lungo della gamba nonostante tu abbia una situazione astrologica favorevole.

Vergine: La Luna a favore porta una ventata di positività che nel corso delle prossime settimane sarà ancora più forte. Lavorativamente parlando è il momento di avere fiducia, se hai in corso delle trattative ne uscirai vincitore.

Bilancia: In amore oggi potresti fare degli incontri interessanti mentre sul lavoro hai recuperato forza e stabilità, ora è il momento di agire con decisione!

Scorpione: Chi vive una storia part-time è pieno di dubbi, non sei il tipo da relazioni mordi e fuggi, alla lunga potresti stancarti. Sul lavoro invece le persone attorno a te possono aiutarti a risolvere un problema.

Sagittario: Se vivi una storia fatta di alti e bassi entro domani potresti parlar chiaro con il partner. Sul lavoro invece non fare scelte azzardate e pondera le spese.

Capricorno: Non farti trascinare in inutili polemiche e cerca di risolvere eventuali problemi nati tra le mura domestiche. Sul lavoro invece avrai modo di farti valere e dimostrare quanto vali.

Acquario: Alle coppie raccomando prudenza, anche oggi potrebbe esserci qualche dissidio. Sul lavoro invece vorrei cambiare ed hai voglia di novità ma al momento sei piuttosto confuso.

Pesci: Cielo positivo per le coppie che vogliono chiarire eventuali malintesi nati nel passato. Sul lavoro invece fai le tue richieste con calma, sono possibili contrattempi.

