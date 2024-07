Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 luglio 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 19 luglio.

Oroscopo Ariete: Molti di voi provengono da una fase in cui non sono mancati i problemi fisici e non solo. Adesso per fortuna si aprirà una nuova fase in cui pian piano recupererete la migliore condizione fisica. Servirà solo un po’ più di pazienza e tutto tornerà a posto. Chi continua ad avere qualche disturbo “misterioso” forse è il caso che consulti un esperto. Dal punto di vista finanziario servirebbe maggior cautela. Ultimamente avete speso troppo e adesso vi trovate un po’ in difficoltà. Cercate di mettere da parte più soldi ed evitate le spese inutili.

Oroscopo Toro: Il fatto che non vi sia più l’opposizione della Luna è sicuramente una buona notizia per voi del Toro. In questo fine settimana noterete un bel recupero sia dal punto di vista fisico che psicologico. Servirebbe un po’ più di equilibrio anche quando vi concedete uno sfogo. Magari qualche collega o qualche amico potrebbe non apprezzare la vostra sincerità. A volte è meglio dire quel che pensate magari usando dei toni più soft. Fatevi scivolare addosso qualche provocazione indigesta.

Oroscopo Gemelli: La Luna opposta non gioverà affatto al vostro umore. Vi sentite un po’ strapazzati e fuori fase ma si tratta solo di un momento transitorio che si dissolverà già nel corso del fine settimana. Molto presto qualcuno di importante si farà sentire, magari con una telefonata, una lettera o una semplice email. E per voi sarà una bella sorpresa. Magari potrebbe trattarsi di un amico che non vedete da tempo e che potrebbe darvi una grossa mano d’aiuto.

Oroscopo Cancro: Nelle ultime ore siete stati un po’ inquieti per tutta una serie di motivazioni. Magari qualche persona importante è stata male e avete sofferto per lei. Adesso però inizierà una nuova fase in cui potrete finalmente trovare un po’ di serenità. Secondo l’Oroscopo del giorno, se c’è qualche persona che vi piace, questo sarebbe il momento giusto per dichiararvi e uscire dal guscio. I tatticismi servono a poco in amore, meglio essere subito diretti e non tergiversare.

Oroscopo Leone: Con Venere e Mercurio dalla vostra parte ci saranno tutte le condizioni per aprire un nuovo ciclo della vostra vita e mettere da parte le avversità del passato. L’autunno porterà con sé delle belle soddisfazioni ma fino ad allora dovrete cercare di avere un po’ di pazienza. Sono in arrivo anche delle ottime opportunità a livello professionale che dovreste cercare di sfruttare al meglio magari puntando con maggiore convinzione sul vostro talento.

Oroscopo Vergine: La Luna in aspetto dissonante richiederà molta attenzione soprattutto nelle relazioni con le altre persone. Potreste ritrovarvi a discutere con persone che per voi sono un punto di riferimento, come un familiare o un amico importante. Magari potrebbe trattarsi solo di una piccola divergenza di vedute, quindi non sarà il caso di drammatizzare. Si tratta solo di una fase transitoria, già da venerdì le cose cambieranno decisamente in meglio.

Oroscopo Bilancia: Queste stelle favoriranno la nascita di una nuova love story molto coinvolgente. Quindi cercate di aprire il vostro cuore evitando magari di ricordare alcune sventure del passato. Non dovete rimanere imprigionati nei ricordi negativi rifiutando magari una proposta allettante. Nel lavoro sarà il caso di tirare fuori il vostro talento e le vostre competenze, soprattutto se dovesse presentarsi una situazione alquanto complicata. Cercate di non perdere la pazienza.

Oroscopo Scorpione: Ogni giorno di più state recuperando lo smalto dei giorni migliori. È vero che provenite da una fase piuttosto controversa della vostra vita, ma non è il caso di drammatizzare anche perché si profila per voi un cielo molto interessante. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovreste cercare di evitare le scenate di gelosia. La vostra insicurezza magari potrebbe non essere fondata e quindi meglio cercare di dare maggior fiducia al partner. Soprattutto le relazioni con persone del Toro e del Leone, dovranno essere prese con le molle.

Oroscopo Sagittario: La Luna nel segno e Mercurio e Venere in ottimo aspetto depongono decisamente a vostro favore. Magari per molti di voi ci sarà l’opportunità di fare un viaggio di piacere che vi consentirà di rilassarvi un po’. Sono favorite anche le storie sentimentali part time oppure la nascita di storie molto coinvolgenti. Tutto dipenderà da voi, dalla vostra età e dalla vostra attuale condizione. Giove opposto sconsiglia azzardi soprattutto se ci sono di mezzo i soldi.

Oroscopo Capricorno: Negli ultimi giorni non sono mancati motivi di stress o di tensione, sia in famiglia che nel lavoro. È vero che avete dovuto faticare tanto per tirare avanti la carretta, ma alla fine avete avuto voi la meglio e quindi avete tante ragioni per essere orgogliosi di voi. Molte cose sono progredite a rilento e questo non rappresenta per voi sicuramente una buona notizia. Sono in arrivo dei cambiamenti importanti nel lavoro che magari potrebbero concretizzarsi già in autunno. Qualcuno potrebbe cambiare equipe di lavoro o sede.

Oroscopo Acquario: Questa bella luna porterà incontri molto interessanti nel fine settimana per gli amici dell’Acquario. Dopo un periodo in cui vi siete un po’ chiusi in voi stessi a causa di qualche problema di coppia o in famiglia, adesso state pian piano ritrovando il buonumore. Magari c’è ancora qualche tensione o qualche preoccupazione che frena o i vostri istinti o i vostri impeti. Dovrete attendere ancora un po’ prima che le cose migliorino definitivamente.

Oroscopo Pesci: La Luna dissonante potrebbe frenare un po’ le vostre ambizioni. Se dovete prendere qualche decisione cruciale per il vostro futuro, sarebbe meglio attendere con pazienza ancora un po’, evitando azzardi di cui potreste pentirvi. Secondo l’Oroscopo del giorno, dovrete fare anche i conti con Giove opposto che potrebbe regalarvi qualche delusione a livello economico. Non è questo il momento di fare investimenti azzardati. Meglio cercare di gestire bene ciò che avete senza rischiare.