Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Agosto, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele: Ariete. La giornata parte con il piede sbagliato ma nel pomeriggio si registra recupero in amore, anche se l’indecisione persiste. Nel lavoro stai aspettando qualcosa ma anche qui ci vuole pazienza.

Toro. Oggi hai voglia di amare, il mese di agosto ti porterà fortuna: Venere favorevole. Sul lavoro le cose non vanno come vorresti, c’è qualche problema ma saprai gestirlo.

Gemelli. Oggi accuserai un po’ di stanchezza, devi trovare del tempo per rilassarti così da evitare anche le discussioni in amore. Sul lavoro tieniti pronto per delle novità.

Cancro. Oggi è una giornata interessante per l’amore anche i single potrebbero avere novità. Nel lavoro le finanza sono un tasto dolento ma con un po’ di attenzione saprai uscirne.

Leone. Se hai bisogno di dire qualcosa al tuo partner ti consiglio di approfittare della giornata di oggi. Cerca invece sul lavoro di evitare polemiche e litigi, non ti porteranno da nessuna parte.

Vergine. La Luna è favorevole e Venere aiuta a sentirsi più leggeri, cerca però di non ricadere nel passato e nei pensieri. Nel lavoro sono in arrivo novità: il mese di agosto favorirà contatti e offerte. Bilancia. In amore la situazione va bene ma forse è un po’ piatta. Al momento hai altro a cui pensare e non riesci a impegnarti come vorresti. Sul lavoro pensi sempre in grande ma forse ci vorrà più tempo del previsto. Scorpione. C’è agitazione nell’aria, potresti finire con il discutere forse con il tuo partner. Sul lavoro la situazione va bene ma hai qualche dubbio: forse sempre gli stessi.