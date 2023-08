Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 agosto 2023, le previsioni segno per segno

Cosa accadrà nella giornata di mercoledì? Quali saranno i segni zodiacali più fortunati? Non ci resta che scoprirlo leggendo l’ultimo oroscopo del giorno di Paolo Fox dedicato a 2 agosto.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: L’inizio di agosto risulterà un po’ complicato per i nati sotto questo segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro: qualcuno vi darà del filo da torcere o si genereranno dei problemi/imprevisti fastidiosi, sarà fondamentale mantenere la calma e la lucidità per capire come risolverli e proseguire al meglio. Soprattutto non perdetevi d’animo a causa di situazioni del genere, sono in arrivo belle sorprese che vi faranno gioire ed emozionare! Siate solo cauti con le finanze, evitando sperperi di denaro, e in amore dove potreste avere a che fare con una “altalena emotiva” potenzialmente insidiosa…

Oroscopo Paolo Fox Toro: Secondo l’Oroscopo di Paolo Fox le vostre abilità sociali sono tornate al top, state frequentando tante persone provando nuovamente il piacere di essere amati e apprezzati! Anche la forma (sia fisica che psicologica) è molto buona, state vivendo un gran bel momento in questo senso quindi continuate così e non rovinatelo per nessun motivo. Fate attenzione alla sfera professionale, sul lavoro non sta filando tutto liscio come vorreste e c’è qualcosa che vi turba o condiziona… Altalenante anche l’amore anche se niente di preoccupante, cercate di trascorrere più tempo con il partner (o di andare a caccia di emozioni, per i single convinti) e di rinvigorire le emozioni. Siete dei leader nati ma a volte la saggezza potrebbe giocarvi brutti scherzi…

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Siete pronti per affrontare le sfide che vi attendono in questo mese, la determinazione non vi manca così come l’elasticità mentale perciò non avete nulla da temere! Ci sono sempre margini di miglioramento, soprattutto in amore, ma la strada è quella giusta e dovete continuare a seguirla con convinzione! Che ne dite però di prendervi più cura del vostro corpo? Siete abbastanza stanchi, a causa delle tante cose da fare e seguire, dunque vi servirebbe un po’ di riposo per smaltire le tossine e ripartire con slancio. Cercate di gestire meglio anche le finanze, che non sono infinite, e di ascoltare l’intuito allontanando la paura di sbagliare. Come diceva Winston Churchill, “il successo consiste nel passare da un fallimento all’altro senza perdere entusiasmo”.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: É il momento di uscire e stare in mezzo alla gente, coltivare i rapporti con gli altri e dar spazio alla socialità: le possibilità di incontrare una persona carina e intrigante sono molto alte, potreste trovare l’anima gemella quando meno ve lo aspettate… Concentrarsi sull’amore potrebbe essere una medicina per distrarsi dal lavoro, soprattutto chi sta vivendo un momento complicato dal punto di vista professionale ed è in stallo oppure non ha ancora trovato una soluzione. Le finanze sembrano comunque stabili quindi non allarmatevi, si tratta di un periodo passeggero. Sulla salute invece c’è da lavorare un po’ di più, ci vorrebbe una vacanza (anche solo qualche giorno).