Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la situazione generale, se sei in coppia, invita alla prudenza. A lavoro oggi e domani avrai la possibilità di farti valere.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la Luna in opposizione invita a non rivangare il passato. A lavoro fai il tuo gioco senza esasperare le problematiche, attenzione al denaro.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore in questi giorni avrai modo di farti valere. A lavoro suggerimenti e opportunità arrivano da contatti che avevi abbandonato.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore la Luna è favorevole ma Venere è contraria. Forse sarebbe il caso di non esasperare certe tensioni. A lavoro le intuizioni oggi non mancano.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore approfitta di questa giornata con Venere neutrale, favoriti gli amori nati a novembre. A lavoro è probabile che ci siano state difficoltà ma adesso bisogna reagire.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore la Luna oggi è favorevole, non essere troppo timido in amore. A lavoro tutti i progetti possono essere portati aventi con maggiore fiducia.