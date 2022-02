Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi potrebbero esserci delle discussioni, fai attenzione. Sul lavoro, bisogna sanare un po’ di debiti del passato!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venere e Marte sono favorevole: ti vuoi sposare o convivere? Approfittane ora! Sul lavoro, occhio alle questioni economiche: impegni importanti in arrivo!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: La Luna è dalla tua parte al mattino, ma nel pomeriggio ci sarà dell’incertezza. Sul lavoro, cerca di pensare a un cambiamento: favoriti i nuovi contatti, soprattutto dal 14!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore da diverse settimane qualcosa non va come vorresti. Sul lavoro, tra aprile e maggio bisognerà prendere delle decisioni!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore hai tante tensioni: Saturno è opposto e non riesci a lasciarti andare. Sul lavoro, cerca di portare avanti un progetto: novità in arrivo in primavera!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Bene, l’amore è favorito: cerca di non essere timido e di non isolarti. Sul lavoro, il cielo è bello e promette grandi cose attorno al 7!