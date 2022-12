Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 20 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una settimana iniziata col piede giusto per i sentimenti, sorprese e nuovi incontri nei prossimi giorni. Il lavoro vi darà qualche problema, ma domani sarà un altro giorno.

Oroscopo Paolo Fox Toro: mattinata in down, vi riprenderete nel pomeriggio con il partner. C’è qualcosa che non va nel vostro rapporto con i superiori, forse vi sentite non proprio valorizzati.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: qualche scaramuccia con una persona a voi vicina potrebbe rovinarvi la giornata nella mattinata. Sul lavoro, intanto, rimanete concentrati.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: qualcosa sta covando nel vostro cuore, forse un’amicizia che potrebbe diventare inaspettatamente amore. I colleghi sul lavoro non collaborano come vorreste, ma non fateci caso.

Oroscopo Paolo Fox Leone: ultimamente non riuscite a vedere quel sottile, ma necessario, confine tra l’amore e l’amicizia. Non affannatevi troppo, anche gli affari hanno bisogno di tempo.