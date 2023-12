Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 dicembre 2023: le previsioni segno per segno

Sarà un mercoledì scoppiettante per alcuni segni zodiacali, mentre per altri sarà un po’ lento ma comunque tranquillo. Scopriamo insieme le nuove previsioni astrali di Paolo Fox contenute nell’oroscopo del 20 dicembre.

Oroscopo Ariete 20 dicembre: In questo periodo piuttosto turbolento in amore, sarà facile incappare in qualche malinteso con la persona amata. Forse dovreste cercare di migliorare la comunicazione con il partner ed essere meno “musoni”. Sul fronte professionale potrebbero arrivare delle proposte molto interessanti che riguardano il lavoro soprattutto per i più giovani. Chi lavora troppo dovrebbe concedersi un periodo di pausa per recuperare le energie. Un po’ di meditazione sarebbe l’ideale.

Oroscopo Toro 20 dicembre: In questo periodo dovreste lasciarvi trasportare dalle emozioni e dalla passione, cercando di pensare meno ai problemi della vita quotidiana. Fra l’altro stiamo ormai per entrare nel periodo natalizio, ecco perché dovreste cercare di staccare un po’ la spina. Sul lavoro ci saranno ancora delle sfide importanti da affrontare e superare. Dovreste prendervi un po’ cura del vostro aspetto fisico che ultimamente avete trascurato: un po’ di dieta non guasterebbe.

Oroscopo Gemelli 20 dicembre: Servirà un po’ più di sincerità e di apertura mentale per comunicare meglio con il partner ed evitare fraintendimenti. In questa fase non è facile riuscire a trovare un perfetto equilibrio tra lavoro e vita personale. Forse perché siete troppo concentrati su un progetto che vi sta a cuore. Dovreste prendervi un po’ di tempo per ricaricare le pile. Prendetevi una pausa da dedicare alla famiglia o ad una bella vacanza culturale.

Oroscopo Cancro 20 dicembre: In questa fase vi sentite emotivamente molto coinvolti in ogni cosa che fate. Secondo l’Oroscopo del giorno, sarà fondamentale comunicare sempre con grande attenzione i vostri sentimenti al vostro partner. Sul lavoro ci saranno anche delle sfide importanti da affrontare. Cercate anche di mantenere uno stile di vita sano curando in maniera scrupolosa l’alimentazione. Mettete da parte grassi e carboidrati e fate molto allenamento.