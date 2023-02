Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Febbraio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 18 febbraio 2023.

Oroscopo Paolo Fox oggi Ariete: Da oggi Venere entra nel segno e potrebbe nascere una storia d’amore importante. Vivrai delle belle sensazioni e qualche piccolo problema potrà essere risolto con un atteggiamento rilassato.

Oroscopo Paolo Fox oggi Toro: Entro la fine del mese i cuori solitari potrebbero fare qualche incontro interessante. Torna un po’ di stabilità, ma Mercurio dissonante vi mette i bastoni fra le ruote. Potrebbero esserci delle spese di troppo a causa di qualche imprevisto.

Oroscopo Paolo Fox oggi Gemelli: Finalmente Venere torna positiva e puoi riprendere le redini della tua vita in mano. Il tuo atteggiamento positivo nei confronti del futuro ti porterà a vivere molte situazioni con leggerezza.

Oroscopo Paolo Fox oggi Cancro: Sarà un’ottima giornata perché Sole e Luna sono favorevoli! Se volevi farti avanti con una persona, questa è la giornata migliore per farlo! Se stia pensando di fare degli investimenti, attenzione a non farti travolgere dall’intraprendenza.

Oroscopo Paolo Fox oggi Leone: Dal 20 Venere torna favorevole e ritroverete la vostra passionalità in amore. Se hai bisogno di farlo, oggi è il giorno giusto per prendere coraggio e lanciarti in nuove situazioni. Ti senti più tranquillo anche a lavoro.

Oroscopo Paolo Fox oggi Vergine: Niente male per la giornata di oggi, fai attenzione alle parole che usi perché potresti ferire qualcuno. A lavoro hai bisogno di fare ordine fra i tuoi progetti e schiarirti un po’ le idee su quello che vuoi fare.