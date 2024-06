Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 giugno 2024: le previsioni segno per segno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI MODENATODAY

Le previsioni di Paolo Fox segno per segno contenute nell’oroscopo del 20 giugno.

Oroscopo Ariete: Siete turbati e alle prese con alcune complicazioni, derivate dal fatto che state lottando per ottenere qualcosa in più e purtroppo non è così semplice arrivare a dama! Siete stufi di fare sempre le stesse cose, la noia vi sta un po’ travolgendo e vi sta venendo voglia di rivoluzionare tutto… e guai a chi vi dice no perché potreste irritarvi non poco! Cercate di mantenere la calma, sapendo che a partire da luglio le difficoltà diminuiranno e vi sembrerà tutto più semplice. Benefici in arrivo nelle prossime settimane, tenete gli occhi aperti e le antenne dritte!

Oroscopo Toro: Se sta nascendo un nuovo amore non bisogna assolutamente dire “no”, soprattutto i separati e chi è reduce da una delusione; il mese di luglio metterà anche alla prova il rapporto, visto che dall’11 di quel mese Venere assumerà un transito particolare e si aggiungerà ad una Luna opposta non proprio straordinaria. Ci sono alcuni conti da rivedere, è vero che avete illuminato alcuni angoli bui della vostra vita ma non avete ancora chiuso tutto ciò che non va! La ricostruzione prosegue m vi state allontanando da persone che in passato vi hanno creato problemi, il che è già importante.

Oroscopo Gemelli: Forza e coraggio non vi mancano, ad essi si aggiungono buone intuizioni e l’ottima posizione di Giove (nel segno da qualche giorno) che vi avvicina ai nati sotto i segni di Acquario e Bilancia; proprio con loro potete condividere un briciolo di sana follia e divertirvi parecchio! Attenzione invece al Leone con il quale potrebbero nascere dispute o battibecchi fastidiosi, arrabbiarsi non vale la pena quindi cercate di gestire la cosa con calma. Stesso discorso se state attendendo una risposta che però non è ancora arrivata, aspettate ancora un po’!

Oroscopo Cancro: Cielo importante per voi, con tanti pianeti nel segno tra cui Venere e Mercurio; anche il Sole vi “bacia” letteralmente, dandovi la voglia di rivedere tutto ciò che avete fatto finora e soprattutto il tempo di stare accanto alle persone che amate. Proprio Venere, tra l’altro, parla di sentimenti che vengono ricambiati e di riscatti anche dopo una separazione: si sta per riaccendere la fiamma dei sentimenti, simbolo che ovviamente la vita non finisce se una storia arriva al capolinea! Conferme sul lavoro.

Oroscopo Leone: Vi piacciono le sfide e soprattutto vincerle, purtroppo non è possibile trionfare sempre ma quando incappate in una sconfitta (o le cose non vanno esattamente come vorreste) vi arrabbiate; è il caso dei giorni scorsi ma potrete rifarvi molto presto e con gli interessi! In questo momento potete osare e pensare di ottenere qualcosa in più, magari i risultati potrebbero arrivare in autunno perciò non disperate e siate pazienti. Continuate a lavorare ad un progetto che per ora è solo abbozzato, si rivelerà molto promettente.

Oroscopo Vergine: Ora avete le idee più chiare, la bufera dei giorni scorsi è passata e siete pronti a scommettere sulle vostre idee! I pianeti che sono stati contrari in questo mese (e magari ancora lo sono) torneranno in buona posizione a luglio, se quindi avete chiuso delle situazioni o dei rapporti ora vi sentite meglio e più leggeri. Siete governati da Mercurio e quindi, ogni tanto, vi piace fare qualche dispetto ma cercate di non esagerare perché qualcuno potrebbe non prendere bene i vostri scherzi. Una persona che non ha capito quanto foste importante è una piccola soddisfazione che vi siete presi.

Oroscopo Bilancia: I rapporti chiusi in questo periodo (o negli ultimi mesi) sembrano ormai irrecuperabili, meglio voltare pagina e concentrarsi sul presente! La seconda parte di giugno è stata molto pesante, soprattutto sul lavoro, ma l’umore non si è guastato particolarmente perché siete tra i segni più ottimisti dello Zodiaco, vi piace circondarvi di cose belle sempre e comunque per non perdere serenità e positività. Siete ancora nel pieno della vostra fase di revisione totale, il che riguarda anche l’amore con la possibilità di pause di riflessione. Non strapazzate troppo il fisico!

Oroscopo Scorpione: In questi giorni potete superare tante perplessità, il periodo di riflessione e valutazione sta finendo e avete le idee più chiare! Entro fine giugno sarà possibile concludere un accordo, grazie a Venere in splendido aspetto che favorisce soprattutto le persone dai 20 ai 30 anni le quali hanno voglia di incontri emozionanti e di lasciarsi andare. Ora c’è davvero la possibilità di incontrare la persona giusta, sarà importante non chiudersi in casa perché il primo passo dovrete farlo voi!

Oroscopo Sagittario: Avete diversi pianeti opposti e questo ricade sulla forma fisica e sulle energie, dovreste trovare tempo per riposare e staccare la spina dalle difficoltà di vita quotidiana altrimenti saranno guai! Chi è stato particolarmente male, infatti, ha assoluto bisogno di fermarsi e tra l’altro inizia a nutrire qualche perplessità riguardo l’ambiente in cui si trova. Sarebbe il caso anche di recuperare un po’ di confidenza in amore, soprattutto se ci sono stati dubbi o discussioni tra il 6 e il 14 giugno, non necessariamente a causa del partner ma per imprevisti improvvisi che comunque hanno alzato la tensione.

Oroscopo Capricorno: La pazienza dovrà essere la protagonista di questa giornata e di tutto il resto della settimana, cercate di essere cauti anche se le cose dovessero mettersi in salita. Anche voi, come gli amici del Sagittario, state facendo i conti con qualche pianeta in opposizione che mina la vostra tollerabilità e vi spinge ad essere nervosi e impulsivi… cercate di tenere a bada quest’istinto, anche se vorreste rispondere a chi si diverte a provocarvi! Non siate voi ad accendere la miccia delle discussioni, mantenete il sangue freddo e proseguite per la vostra strada.

Oroscopo Acquario: Siete favoriti da stelle importanti, in più Giove non è più opposto e questo è un’altra buona notizia: c’è tanta voglia di partire, esplorare, soddisfare la curiosità di vedere posti nuovi e conoscere altre persone. Particolarmente fortunato, inoltre, chi ha al suo fianco un partner ottimista e voglioso di fare ricerche… chi invece ha accanto una persona brontolona, che tende spesso a lamentarsi, potrebbe veder minato il suo ottimismo ma è dialogando che si risolvono i problemi. Avviate nuovi progetti entro fine giugno!

Oroscopo Pesci: Inizia una fase importante che andrà a riscattare un inizio di giugno assai pesante, bene soprattutto i liberi professionisti che portranno definire un incontro o rinnovare un accordo! Favoriti i viaggi e gli spostamenti, anche l’amore sembra essere più chiaro a cornice di un periodo di belle emozioni e sicuramente di riscatto personale! Ora siete voi a decidere cosa volete mantenere nella vostra vita e cosa è meglio scartare, il fine settimana porterà intuizioni interessanti.