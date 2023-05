Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 20 maggio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: in questo week end la Luna è favorevole e porterà delle emozioni sincere, le sensazioni che stai provando sono giuste, quindi seguile senza timore. Potresti riallacciare i rapporti con una persona nata sotto il segno dei Gemelli. Sul lavoro cerchi di dare sempre il massimo, ma forse dovresti essere aiutato da qualcuno, non puoi fare sempre tutto da solo. Bene per la tua salute perché hai molta forza in questi giorni.

Oroscopo Paolo Fox Toro: questo è un periodo molto favorevole per le relazioni sentimentali. In questa giornata potrebbe arrivare qualche provocazione anche nell’ambito dell’amore, meglio così perché hai molta voglia di giocare con i sentimenti. Sul lavoro potrebbe arrivare qualche nuova proposta, potresti prenderla in considerazione, inoltre le questioni di carattere legale finalmente si risolveranno. Avrai un po’ di fastidio alle articolazioni, quindi riposati un po’.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: giornata abbastanza positiva soprattutto per i sentimenti, infatti le storie nate da poco si stanno consolidando piano piano. Fai sempre valere il tuo orgoglio, ma non esagerare come al solito. In ambito lavorativo non pensare a cose del passato e se dovrai firmare un contratto, sarà difficile trovare degli accordi in tempi brevi. A fine giornata avrai un lieve calo fisico, quindi cerca di non stancarti troppo.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: finalmente è arrivato il momento giusto per poter parlare di amore, quindi apriti ai nuovi incontri. Non pensare troppo al passato, altrimenti rischi di mettere dei paletti che potrebbero rovinare tutto, non essere prevenuto. Sul lavoro dovrai affrontare un piccolo imprevisto, ma non preoccuparti perché alla fine si risolverà tutto. Ti senti molto bene, magari potresti programmare qualche evento.