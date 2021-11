Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore ultimamente ci sono dei dubbi e preferisci non esporti. Sul lavoro invece la giornata è piuttosto agitata, consiglio di mantenere la calma.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Per i sentimenti, il fine settimana promette bene. sul lavoro invece oggi potresti risolvere delle questioni rimaste in sospeso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Fine settimana travolgente per i sentimenti! Sul lavoro invece sarà semplice per te ripartire dopo un periodo di fermo.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore punta sulla giornata del 22, quando la Luna sarà nel segno. Sul lavoro invece se hai in sospeso delle pratiche, sono in arrivo soluzioni.

Oroscopo Paolo Fox Leone: L’amore può tornare ad essere protagonista della tua vita. Sul lavoro il periodo è positivo, attenzione alle spese di troppo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Piacevoli incontri per i single del segno, mantieni alta l’attenzione. Sul lavoro invece potrebbero arrivare delle belle novità.