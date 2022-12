Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi mercoledì 21 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: una giornata intensa, che sarà tale fino alla sera. Il lavoro prosegue placido, ma serve ancora un sforzo in questi ultimi giorni prima delle feste natalizie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: c’è qualcosa che manca, e non sapete cosa, dovete continuare a cercare. Il lavoro non sempre va come desiderate, qualche giornata no è fisiologica.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: non disperate se ancora non riuscite a vedere uno sbocco sicuro. Il lavoro vi farà compagnia anche durante le feste.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: c’è del rancore e del risentimento, ma anche questo è un periodo che passerà a breve. Sul lavoro non dimenticate la stima che i colleghi nutrono per voi.

Oroscopo Paolo Fox Leone: cosa succede quando un’amicizia diventa amore? Lo scoprirete presto. Sul lavoro fate attenzione alle male lingue che sono sempre dietro l’angolo.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: c’è qualcosa che vi ronza per la testa, e forse avete fin troppi dubbi sul vostro partner. Oggi giornata in down sul lavoro, ma domani farete meglio.