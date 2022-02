Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Febbraio, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, lunedì 21 febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: L’amore potrebbe creare qualche problema, le soluzione ci saranno ma andranno verificate il prossimo mese. Sul lavoro avete il desiderio di cambiare, non trattenetevi e mettetevi in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Attenzione nel pomeriggio, torna una certa agitazione in amore. Sul lavoro ci potrebbero essere degli incontri o proposte da portare avanti, ma venerdì ci sarebbe maggiore successo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questi giorni sono elettrici, ma ciò non è un male, specie in amore. Sul lavoro potrebbero esserci nuovi accordi e per qualcuno è arrivato il momento di scelte importanti. Attenti sul punto di vista della legalità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Meglio l’amore nel pomeriggio, la Luna non è più contraria. Non prendete decisioni affrettatesul lavoro, entro la fine di maggio sarà necessario rivedere un accordo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: ci sono molte questioni rimaste ancora in sospeso per l’amore, nel pomeriggio qualche problema in più. Sul lavoro molto respiro, ma continuate ad essere in contrasto con troppe persone.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: situazione astrologica interessante per l’amore, con la Luna favorevole soprattutto nel pomeriggio. Nella vita professionale, non siete soddisfatti: avete bisogno di una motivazione in più.