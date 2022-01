Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Gennaio 2022, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore se c’è qualcuno che ti piace non tirare troppo la corda. Sul lavoro, momento ottimo per prendere delle scelte in vista del futuro!

Oroscopo Paolo Fox Toro: Venerdì e sabato sono giornate importanti per l’amore e per gli incontri. Sul lavoro, dopo le difficoltà arrivano nuove responsabilità!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore cerca di mantenere la distanze dai problemi. Sul lavoro, cerca di risolvere i problemi legati alle finanze, ma fatti aiutare da chi ne capisce di più!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Bene la giornata di domenica per parlare con una persona che non è stata molto chiara con te. Sul lavoro, forse nel passato hai sbagliato, ora bisogna recuperare terreno!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore non esagerare con le pretese, soprattutto il 25 e il 26 sarà difficile mantenere la calma. Sul lavoro, sei stanco e spossato!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Venere è dalla tua parte, la Luna è intrigante: belle emozioni in amore tra oggi e domani. Sul lavoro, è arrivato il momento di scegliere cosa fare davvero!