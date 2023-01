Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 21 gennaio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Valuta bene chi merita la tua attenzione in amore e chi no. Vivrai incontri interessanti, non perdere tempo con chi non ti merita. Sul lavoro attendi delle risposte che avranno un esito favorevole.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Oggi e domani in amore avrai qualche scaramuccia, ma non sarà nulla di grave. Sul lavoro ti sentirai frustrato perché la tua posizione non rispetta i tuoi studi e il tuo valore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Sarà un momento molto favorevole per le coppie di lunga data, finalmente vi sentirete pronti per grandi progetti insieme. Da lunedì 23 le cose saranno più chiare: è il momento giusto per prendere importanti decisioni lavorative.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: La Luna è in opposizione e nuove discussioni sono in agguato nelle tue relazioni. Arriveranno nuove opportunità di lavoro, ma non sarai convinta. Prenditi del tempo per pensare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Potrebbe arrivare qualche disagio in amore, parlane con il tuo o la tua partner. Non imporre ritmi troppo frenetici alla tua vita, almeno non nei prossimi giorni perché hai bisogno di recuperare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Hai avuto molte spese impreviste e la situazione economica ti preoccupa. Sul lavoro ti senti intraprendente e pronta per imboccare una nuova, inedita strada.

‎Oroscopo Paolo Fox Bilancia: La Luna è contraria e avverti un grande stress psico fisico. Sul lavoro sei stufo dei compromessi: fatti avanti per una modifica del contratto.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Finalmente vivrai un momento di rappacificazione con la tua dolce metà, a livello professionale la confusione regna sovrana.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: Le questioni rimaste in sospeso in amore ti rendono molto pensierosa, cerca di risolvere tutto al più presto per la tua serenità. Attenzione a soci o colleghi poco collaborativi e a non farti sopraffare dallo stress, meriti un po’ di relax.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: Attenzione alle persone con cui condivi i tuoi progetti e scegli con cura di chi circondarti. Dal mese di marzo avrai grandi novità in amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: In arrivo grandi emozioni sul piano sentimentale, sul lavoro è il momento giusto per cambiamenti netti.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Avrai degli incontri piacevoli in questi giorni, sul piano professionale hai bisogno di nuovi stimoli: cercali! Non farti abbattere dalla monotonia.

