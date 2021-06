Oroscopo Paolo Fox di lunedì 21 Giugno, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: In amore meglio evitare le complicazioni, ma ricorda che il 23 e il 24 le giornate prometteranno bene. Sul lavoro, cerca di stare sereno, perché nell’ultimo periodo stai facendo tutto di corsa!

Toro: In amore oggi potresti perdere la pazienza, ma vale la pena arrabbiarsi per nulla? Sul lavoro, non fare il passo più lungo della gamba!

Gemelli: L’amore torna protagonista, soprattutto da domenica 27. Sul lavoro, stai cercando di farti rinnovare il contratto!

Cancro: Chi ha avuto una crisi ora può superarla, ma solo se entrambi lo desiderano. Sul lavoro, le prossime due settimane saranno fondamentali, favoriti anche i contatti!

Leone: In amore oggi lieve calo, occhio ai rapporti con i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione. Sul lavoro, c’è qualche problema da risolvere, soprattutto con i colleghi!

Vergine: Venere resta favorevole e la Luna è in buon aspetto, ottime notizie dunque per l’amore. Sul lavoro, potresti accettare un compromesso economico!

Bilancia: In amore la situazione promette bene, l’oroscopo è positivo. Sul lavoro, può esserci una piccola polemica con qualcuno che non crede in te!

Scorpione: In famiglia oggi puoi ritrovare la serenità e i rapporti amorosi promettono bene. Sul lavoro, vorresti dire quello che pensi perché in passato, per evitare polemiche, hai taciuto! Forse troppo!

Sagittario: In amore la giornata promette bene e le tue idee, più ci avviciniamo alla fine del mese più si fanno chiare. Sul lavoro, c’è chi potrebbe sentirsi poco gratificato o addirittura annoiato!

Capricorno: In amore cerca di evitare situazioni di disagio. Sul lavoro, cerca di arrivare a un compromesso!

Acquario: In amore cerca di dare il giusto peso alle parole. Sul lavoro, c’è chi vuole cambiare, ma bisogna stare attenti perché si può peggiorare tutto!

Pesci: Mercoledì l’attenzione cala, ma oggi e domani per l’amore le giornate promettono bene. Sul lavoro, periodo ottimo per recuperare e per fare scelte importanti!

