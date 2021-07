Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Luglio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: La Luna è favorevole e anche i momenti di tensione in amore possono essere superati. Nel lavoro se sei impegnato in un lavoro ora ci sono tante cose da fare.

Toro: La situazione astrologica è migliore rispetto agli inizi del mese, almeno per l’amore. Nel lavoro c’è del nervosismo da tenere sotto controllo!

Gemelli: Oggi giornata sottotono, nulla di grave ma potresti sentirti un po’ stanco. Nel lavoro questo periodo sarà molto interessante, è importante fare il punto della situazione.

Cancro: Giornata interessante per l’amore, attenzione però perché domani e venerdì potrebbe esserci qualche problema. Nel lavoro il tuo umore è altalenante, questo dipende anche dalle persone che incontri.

Leone: Giornata interessante per l’amore: la Luna è favorevole. Nel lavoro in questo periodo occhi aperti per gli incontri, saranno interessanti e ti faranno portare avanti dei progetti.