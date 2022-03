Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi lunedì 21 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: ritorno dirompente di amore e sensualità in questi giorni, godeteveli. Se possibile, sul lavoro, concedetevi qualche pausa di riflessione.

Oroscopo Paolo Fox Toro: dopo svariati mesi, purtroppo Venere ora non è più come prima, state attenti alle relazioni intime. Le scelte buone di oggi sul lavoro, vi ripagheranno in estate.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: è una giornata che regala qualcosa in più in amore, sappiate approfittarne. Evitate discussioni sul lavoro, alcuni colleghi potrebbero surriscaldarsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Luna davvero favorevole per voi, miglioreranno i rapporti in generale. Se vi chiamano per un nuovo accordo o contratto, è un ottimo momento per cambiare.

Oroscopo Paolo Fox Leone: in amore conviene stare molto attenti, Luna contraria in questi giorni e relazioni compromesse. Possibili cambiamenti professionali in vista.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: la Luna in sestile è praticamente dalla vostra parte in tutto e per tutto: giornata molto promettente. Fate le cose con molta calma sul lavoro, ostacoli in vista.