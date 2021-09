Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete: Oggi e domani le stelle ti proteggono regalandoti emozioni davvero speciali. Sul lavoro, invece, hai una grande forza interiore e non, belle novità all’orizzonte.

Toro: In amore, oggi sei molto sincero con chi ti sta a cuore. La Luna nel segno dal 23 regala maggiori energie. Sul lavoro, invece, attenzione ai rapporti con Leone e Scorpione.

Gemelli: In amore oggi via libera al dialogo, se ci sono dei non detti oggi potrai essere franco e dire davvero quello che pensi. Sul lavoro invece è favorita la creatività, in arrivo delle ottime idee.

Cancro: Non preoccuparti se oggi e domani sentirai il partner distante, a volte è normale voler restare per conto proprio. Sul lavoro invece è il momento giusto per farti sentire se credi che le tue potenzialità non vengano valorizzate abbastanza.