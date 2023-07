Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 luglio 2023, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi 22 luglio 2023.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: La giornata di sabato inizierà in maniera un po’ sbandata e sarà condizionata da qualche conflitto interiore. Nella parte finale del mese di luglio e ad agosto ci saranno molte cose da fare. Il periodo in generale è buono per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Nel settore lavorativo sei abbastanza stressato, ma presto arriverà anche il momento giusto per rilassarsi e pensare alle vacanze. Sfrutta il fine settimana per riposarti un po’ e ricaricare le batterie.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Queste sono 24 ore forti ed efficaci anche per l’amore, secondo le previsioni astrali dell’Oroscopo di Paolo Fox. Avere una persona di riferimento con la quale confrontarsi e chiedere consiglio sarebbe importante in questa fase. Le stelle sono favorevoli e con la Luna nel segno ci sarà la possibilità di risvegliare anche l’amore. In ambito lavorativo tutto procede bene anche se in qualche momento sarebbe meglio applicarsi un po’ di più. Gli obiettivi sono a portata di mano, non è il caso di mollare adesso per pigrizia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Questo periodo non è semplice per le trattative e gli accordi. Ci sono alcune persone che non vogliono lavorare in una certa azienda, altri invece desiderano continuare il proprio lavoro ma forse questo adesso non sarà più possibile. Il consiglio dell’astrologo romano è quello di avere pazienza e non abbattersi. Chi ha fatto un incontro interessante negli ultimi giorni, ora avrà la possibilità di approfondirlo. Nel lavoro gli impegni sono tanti, ma presto arriverà un periodo in cui riposarsi.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Il mese di luglio è quello dell’amore ritrovato. Chi ha un lavoro a contatto con il pubblico potrebbe avere anche un buon successo, in particolare per la propria disponibilità e anche per lo spirito di iniziativa. La giornata di sabato non è ideale per le questioni sentimentali. Potrebbero esserci litigi, quindi attenzione alle parole di troppo e a non mantenere un atteggiamento troppo polemico. Per quanto riguarda il lavoro invece, ci sono dei piccoli ostacoli da affrontare.