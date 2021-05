Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ariete. Prendi una pillola rilassante. L’ossessione per qualcosa che pensi debba essere risolto potrebbe portarti a creare confusione in una situazione che non è mai stata interrotta.

Toro. Ogni finale porta un nuovo inizio, ma chi sapeva che sarebbe arrivato così presto? Il lato positivo delle cose che corrono a un ritmo veloce è che non c’è tempo per rimuginare su ciò che è accaduto prima.

Gemelli. Un amico in preda al panico troverà da ridire su ogni consiglio che dai ora. Farai di meglio offrendo un silenzioso supporto morale.

Cancro. Potrebbe sembrare che ti stiano allontanando, ma questo sarebbe un buon momento per ricordare che hai più attrazione di quanto pensi.