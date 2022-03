Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Marzo 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi martedì 22 marzo 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore la situazione non è così malvagia, anzi con i nati sotto il segno della Bilancia de Capricorno può nascere una bella sintonia. Sul lavoro, c’è un’agitazione (positiva) con Saturno che è dalla tua parte!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore attenzione perché la Luna è opposta, meglio aspettare un po’. Sul lavoro, chi è alla ricerca di un’indipendenza deve fare i conti con il passato. Poi potrà agire!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore ora sei in grado di risolvere una volta per tutte un problema. Sul lavoro, sta per arrivare una soluzione: riuscirai a rialzarti dopo i no!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore il periodo promette grandi cose con la Luna che è dalla tua parte: novità all’orizzonte! Sul lavoro, i pianeti sono con te e le occasioni non mancano: forza, il periodo è ottimo!

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore ora bisogna evitare i conflitti, cerca di trovare delle soluzioni. Sul lavoro, non puoi isolarti: devi lottare per quello che desideri. Senza paure!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore è arrivato il momento di affrontare delle discussioni, occhio perché mercoledì e giovedì sono giornate pesanti. Sul lavoro, attenzione ai problemi da risolvere: ma non avrai problemi, sai come gestire tutto con calma!