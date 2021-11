Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Novembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Sole favorevole, ma Venere tornerà solo il prossimo mese. Attendete ancora per le discussioni in amore. Sul lavoro vanno bene finanze e contati, siate favorevoli alle nuove idee.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Luna favorevole in amore, si preannunciano incontri interessanti anche per chi è single. Sul lavoro potresti ricevere una buona conferma.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore potrebbero esserci dei cambiamenti di atteggiamento nei confronti di una persona in particolare, specie nella giornata del 24. Sul lavoro accusate stanchezza, troppi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Oggi la Luna è con voi e vi porta lucidità in amore. Sul lavoro non dovete sottovalutare le nuove proposte, ma non fatevi prendere dall’ansia del “tutto e subito”.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la situazione non è facile da gestire per quanto riguarda le nuove coppie. Forse ci sono stati conflitti recenti. Saturno opposto, siate cauti specie per quanto riguarda l’investimento di soldi.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Luna favorevole in amore, non sottovalutate i nuovi incontri. Sul lavoro qualcuno sa quanto valete, tenete d’occhio le nuove proposte.