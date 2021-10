Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Ottobre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore, con il segno dei Gemelli e del Leone sono in arrivo delle belle emozioni. Sul lavoro invece mantieni la calma e non fare scelte azzardate.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Con la fine del mese chi vive una storia in bilico tornerà a farsi delle domande. Sul lavoro invece se lavori part time necessiti di maggiori garanzie a livello economico.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Fino al 5 novembre se hai a cuore una persona non tirare troppo la corda. Sul lavoro invece stai aspettando una risposta a livello legale.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Nelle storie nate da poco c’è una bella intesa ed una bella complicità. Sul lavoro invece se devi avanzare delle richieste è il momento di farlo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: Per chi è in coppia oggi potrebbero esserci delle discussioni a fin di bene. Sul lavoro invece evita conflitti con i colleghi, sei piuttosto stanco ultimamente.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Se stai affrontando una crisi nel fine settimana stai lontano dalle discussioni. Sul lavoro invece sono possibili nuove collaborazioni, le tue capacità manageriali ti aiuteranno.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia: Per i single le occasioni di incontro non mancheranno. Sul lavoro invece i sacrifici verranno premiati: vale la pena di fare qualche sforzo in più.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione: Giornata un pò sottotono per i sentimenti, anche il tuo umore ne risente. Sul lavoro invece in arrivo cambiamenti e qualche soddisfazione economica per i liberi professionisti.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario: In amore se frequenti persone della Vergine e dei Gemelli ci sarà qualche tensione di troppo. Sul lavoro invece ci sono delle nuove possibilità da vagliare, novità in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno: In questo weekend alcune questioni sentimentali irrisolte verranno al pettine. Sul lavoro invece non insistere con affari che poi si rivelano contro producenti.

Oroscopo Paolo Fox Acquario: Cerca di mantenre la calma e prova a dialogare tranquillamente con il partner. Sul lavoro invece sei in una situazione di stallo, necessiti di un pò di riposo.

Oroscopo Paolo Fox Pesci: Se ci sono stati conflitti con il partner cerca di risolverli prima di sabato. Sul lavoro invece rimanda le decisioni importanti a tempi migliori, ultimamente sei poco concentrato.

