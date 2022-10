Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Ottobre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi sabato 22 ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Non dedicare tutto il tuo tempo al lavoro, lascia spazio anche all’amore! Se ti invitano a fare qualcosa di nuovo non dire di no, mettiti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: Questo sabato recuperi un po’ di serenità. Pare proprio che non hai voglia di metterti in discussione in amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Chi è rimasto troppo tempo in un rapporto ora cerca nuove relazioni. Se ci sono argomenti spinosi da affrontare consiglio di rimandare ogni cosa a lunedì.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: Se c’è qualcosa di cui devi parlare è meglio che lo fai adesso. Dopo tanti no arriva anche una situazione buona per qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Leone: Ci sono delle tensioni, ti senti nervoso. L’amore deve essere semplice, se diventa complicato forse non è la persona giusta. Anche sul lavoro ci sono problemi da risolvere.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: Le storie che nascono ora saranno intriganti. Non rinunciare a nuovi incontri. Cambio di un contratto in arrivo per qualcuno.