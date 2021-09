Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Settembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Ariete: Stai vivendo una situazione in cui la prudenza è fondamentale. Questo riguarda sia l’amore che il lavoro, fai attenzione.

Toro: Nella giornata di oggi, qualcosa potrebbe farti perdere la pazienza senza volerlo, cerca di mantenere la calma. Anche sul lavoro, devi cercare di mantenere alta la concentrazione.

Gemelli: Il periodo di crisi vissuto fino a questo momento potrebbe passare facilmente. Finalmente stai ritrovando il giusto equilibrio.

Cancro: Devi ritrovare un po’ la tranquillità che da troppo tempo sembri aver perso. Evita di sollevare polemiche ma sia in amore che sul lavoro devi risolvere qualche piccolo problema.

Leone: Finalmente una giornata positiva dopo tante criticità. Non abbatterti ma sfrutta questo giorno.

Vergine: Anche oggi la giornata non prosegue per il meglio, ma non per questo devi abbatterti. Continua così e vedrai che ne uscirai presto.

Bilancia: Da qualche tempo non riesci a gestire bene tutti gli impegni. Ti stai sovraccaricando. Dovrai fare una scelta difficile nei prossimi giorni.

Scorpione: Grazie a Venere i tuoi sentimenti tornano in equilibrio, sul lavoro evita di concentrarti troppo su questioni di poca rilevanza.

Sagittario: Stai vivendo un periodo che regala moltissime opportunità sia da un punto di vista lavorativo che emotivo, sfruttalo.

Capricorno: La Luna è dissonante e i battibecchi in amore aumentano sempre di più. Fai attenzione a come ti muoverai anche sul lavoro.

Acquario: Ti senti molto produttivo sul lavoro, ma qualche contrattempo potrebbe compromettere la tua storia. Devi trovare il giusto equilibrio.

Pesci: Potrebbero esserci dei problemi per quanto riguarda la coppia, ma nulla di insuperabile. Piuttosto, cerca di fare più attenzione al denaro.

