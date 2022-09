Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 Settembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi giovedì 22 settembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: Bene l’amore, la Luna è dalla tua parte oggi: approfitta di questa giornata. Sul lavoro, non essere frettoloso: ogni cosa ha il suo tempo e hai bisogno di chiudere aiuto a qualcuno!

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore cerca di non essere frettoloso, di fare passi affrettati: tutto va tenuto sotto controllo. Sul lavoro, le possibilità non mancano, ma senti che qualcuno con te ha sbagliato!

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Cerca di frequentare nuove persone, con i nati sotto il segno del Leone la relazione può essere speciale. Se devi chiarire qualcosa, però, cerca di farlo dopo il 29 del mese. Sul lavoro, stai aspettando una bella notizia: le stelle sono dalla tua parte!

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore sei un po’ nervoso e hai bisogno di fare chiarezza nel tuo cuore. Sul lavoro, tutto è cambiato e non hai più certezze: questo ti spaventa!

Oroscopo Paolo Fox Leone: La situazione astrologica è interessante in amore, la Luna è con te. Sul lavoro, tutto dipende da te e dalla tua forza di volontà: le soddisfazioni non mancheranno!

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore sei un po’ in crisi, ma presto tutto si chiarirà: mantieni la calma. Sul lavoro, hai bisogno di un po’ di risorse economiche per mettere a punti dei progetti!