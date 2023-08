Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 agosto 2023: le previsioni segno per segno

Anche oggi, come ogni giorno, siamo curiosi di sapere come andrà la giornata. Dunque, ecco l’appuntamento quotidiano con l’oroscopo. Cosa ci aspetta oggi? Cosa dicono le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi 23 agosto. Queste sono le previsioni del noto astrologo, pubblicate online per tutti i segni zodiacali.

Ariete

La Luna è dissonante e potreste essere un po’ nervosi e fare battute che infastidiscono chi vi sta intorno. Al lavoro, cercate di non essere polemici: dovete ritrovare la calma!

Toro

Le stelle sono dalla vostra parte. Sul lavoro, questo periodo è promettente: il Sole è favorevole e qualcosa inizia a muoversi!

Gemelli

Siete favoriti da nuovi incontri. Sul lavoro, tutto dipende da voi e dai vostri desideri!

Cancro

In amore cercate di risolvere i problemi perché non riuscite a trovare la giusta armonia. Al lavoro, non è il momento giusto per nuovi progetti: date tempo al tempo!