Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Dicembre, le previsioni segno per segno

Ecco le previsioni in amore, fortuna e lavoro segno per segno dell'oroscopo di Paolo Fox, ogni mattina in diretta da Radio Lattemiele:

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore oggi la Luna è favorevole ma le riappacificazioni con il partner non sono così immediate. Sul lavoro invece hai voglia di cambiare e metterti in gioco.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore la giornata è piuttosto agitata, fai le cose con calma. Sul lavoro invece favoriti i liberi professionisti in vista di un fruttuoso 2022.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: In amore se hai qualcosa da dire agisci subito, domani la Luna sarà contraria. Sul lavoro invece non farti prendere dalla stanchezza e porta a termine i tuoi progetti.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: In amore oggi ci vuole un pò di prudenza per via dell’opposizione del Sole. Sul lavoro invece fai attenzione, potrebbero esserci delle risposte ambigue.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore sono possibili degli accordi nel corso dei prossimi mesi. Sul lavoro invece è il momento di fare scelte importanti per il futuro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: In amore tra Natale e Capodanno stai vicino a chi ami. Sul lavoro invece non essere troppo perfezionista.