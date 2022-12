Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Dicembre 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi venerdì 23 dicembre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: non c’è un momento migliore per innamorarsi, dunque siate sempre responsivi. State per staccare la spina dal lavoro, ma non dimenticate le prossime scadenze.

Oroscopo Paolo Fox Toro: chi lo dice che l’amore non possa arrivare proprio sotto l’albero? In queste feste rivaluterete l’atteggiamento di alcuni colleghi sul lavoro, in positivo.

‎Oroscopo Paolo Fox Gemelli: cosa fare quando l’amicizia diventa amore? Niente, lasciarsi completamente andare. Cercate di non pensare al lavoro in questi giorni.

‎Oroscopo Paolo Fox Cancro: tanti ricordi, forse troppi, è tempo di guardare con fiducia al futuro. Attenti alle invidie, non lasciatevi trascinare troppo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: dovete mandare già un boccone amaro per i sentimenti, ma le feste vi aiuteranno a farlo. Ascoltate di più i consigli dei vostri colleghi sul lavoro.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: non c’è nessuno che possa fermarvi quando siete innamorati, quindi fate in modo di esserlo sempre, della vita. Il lavoro sarà anch’esso una conseguenza di questo stato d’animo.