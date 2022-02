Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Febbraio 2022, le previsioni segno per segno

Amore, fortuna, lavoro: ecco cosa dicono le stelle per la giornata di oggi, mercoledì 23 febbraio 2022.

Oroscopo Paolo Fox Ariete: In amore il pomeriggio si prospetta migliore della mattina. Non sottovalutate le nuove proposte. Molti solleciti sul lavoro, dovete sanare dei debiti del passato. In arrivo nuove proposte.

Oroscopo Paolo Fox Toro: In amore c’è qualcosa che non va. Ricordate che il vostro umore può fare la differenza quindi evitate di recriminare. Attenzione sul lavoro, c’è una situazione di contrasto in corso.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: Avete poca voglia di amare, oggi. In serata potrebbero tornare delle perplessità. Anche il lavoro non è al massimo, colpa della Luna opposta che non vi fa concentrare.

Oroscopo Paolo Fox Cancro: La mattinata è interessante: se ci sono stati problemi è meglio cercare di risolverli, specie dopo la prima settimana di marzo.

Oroscopo Paolo Fox Leone: In amore la mattinata è discreta mentre il pomeriggio si recupera, ma fate attenzione ad Acquario e Toro. Sul lavoro vi sentite agitati, come se aspettaste una risposta.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: L’amore fa un po’ fatica questo pomeriggio, anche se non è nulla di grave. Attenzione a Sagittario e Gemelli. Per chi è fermo da un po’ qualcosa potrebbe ripartire, tuttavia restano delle piccole dispute, come se voleste strappare il contratto.